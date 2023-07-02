Певица прекрасно выглядит без косметики.

Украинская певица Надя Дорофеева отправилась в Одессу, где прогулялась по городу в стильном образе.

Знаменитость надела широкие штаны и черный топ, который подчеркнул ее грудь. На лицо она решила не наносить декоративную косметику. Она лишь обошлась уходовыми средствами, которые подчеркнули ее естественный блеск лица.

Известно, что в Одессе состоялся концерт Дорофеевой. Она исполнила все самые любимые хиты своих поклонников. Также она попробовала себя в роли диджея.

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Отметим, поклонники неоднократно засыпали знаменитость комплиментами за ее красоту. В комментариях они регулярно пишут, что певица выглядит очень молодо, а ее естественный внешний вид просто поражает.

Ей неоднократно говорили, что ей даже можно не пользоваться косметикой, ведь у нее чистая кожа и ровный тон лица.

Кроме того, Дорофеева занимается спортом, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Недавно она показывала, как "качалась" во время сигнала воздушной тревоги в бомбоубежище.

Напомним, сеть сходит с ума от нового клипа Дорофеевой "Кохаю, але не зовсім".

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