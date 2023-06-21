Наконец-то певица запремьерила долгожданную песню.

Украинская певица Надя Дорофеева почти год назад написала новую песню вместе со своим возлюбленным Михаилом Кацуриным, которая получила название "Кохаю, але не зовсім".

Знаменитость исполняла этот трек только на своих концертах и ждала подходящего момента для релиза. Однако всенародная любовь ускорила этот процесс.

Поклонники выучили слова задолго до релиза. Более того, они наснимали почти 10 тысяч тиктоков, которые собрали более 2,5 млн просмотров под этот звук:

"Я тебе кохаю, але не зовсім

Я розбила серце – не ходи тут босим

Було добре влітку, але зараз осінь

І я втомилась від сумних пісень"

В связи с таким ажиотажем Додо приняла решение как можно скорее запремьерить новый хит и мегастильный клип к нему.

Как отреагировала сеть

"Это очень круто"

"Как всегда на высоте, обожаю каждую твою песню"

"Такой классный стильный клип"

"Наконец-то! Поздравляю с премьерой"

"Ну все, на репите теперь постоянно. Ты лучшая"

Напомним, Дантес спел "Девочка Оля" на украинском и произвел фурор.

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