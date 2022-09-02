Поклонники уже успели оценить Дорофееву в детстве.

Украинская певица Надя Дорофеева показала фото со школьных времен и рассказала забавную историю, как ее одноклассники решили устроить бойкот учительнице.

В кадре Дорофеева предстала со своей одноклассницей. На снимке она позировала в черной юбке и жакете, а также в белой блузке, гольфах и босоножках на платформе. Поклонники отметили, что она уже тогда была красоткой и стильно одевалась.

Также Надя вспомнила историю, как ее одноклассники решили устроить бойкот строгой учительнице, но сама она тогда пошла против всех и встала на ее защиту.

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"У меня была строгая учительница украинского языка Галина Федоровна, по прозвищу "Галифе". Очень строгая и конкретная. Однажды, класс сговорился ей отомстить за суровость и когда она зашла, поздоровалась и сказала "садитесь", все остались стоять. Словно не поняли, что это за слово такое "садитесь". Она повторяла и повторяла, но детский флешмоб - это детский флешмоб. Из 27 человек сели только трое – две одноклассницы и я. Галина Федоровна очень расстроилась и ушла из класса. Мне было досадно и очень хотелось ее защитить. Это был первый раз в моей жизни, когда я сознательно пошла против позиции большинства и очень гордилась этим", - сказала Дорофеева.

Она добавила, что сегодня все украинцы - немного Галина Федоровна, но с небольшой разницей - мы не расстроились и не ушли, мы защищаем себя, свою землю и свой язык.

Напомним, ранее Дорофеева чувственно исполнила хит Скрябина "Спи собі сама".

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