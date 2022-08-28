Украинская певица Надя Дорофеева перепела легендарный хит Кузьмы Скрябина "Спи собі сама". Эту песню звезда исполнила на концерте ко Дню Независимости Украины, который состоялся в столичном метро.
Кавер на эту песню получился очень чувственным. Поклонники пришли в восторг от исполнения Дорофеевой, о чем и написали ей в комментариях под видео в Instagram.
"Если бы Скрябин слышал это, я уверена он был бы в восторге от твоего исполнения", "Исполнение до мурашек", "Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез", "Надя, ты невероятная", "В твоем исполнении - просто огонь", "Вау", "Невероятно чувственное выступление", - пишут пользователи сети.
Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала новой украиноязычной песней "Крапають".
"В этом году День Независимости для всех украинцев особенный. Каждый день мы боремся и отстаиваем свою независимость, хоть и тяжело, хоть и невероятно сложно справиться с ужасом войны. Говорят, искусство помогает. И я в этом убедилась на съемках своей новой работы", - сказала Дорофеева.