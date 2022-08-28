Поклонники уже успели оценить кавер на эту песню.

Украинская певица Надя Дорофеева перепела легендарный хит Кузьмы Скрябина "Спи собі сама". Эту песню звезда исполнила на концерте ко Дню Независимости Украины, который состоялся в столичном метро.

Кавер на эту песню получился очень чувственным. Поклонники пришли в восторг от исполнения Дорофеевой, о чем и написали ей в комментариях под видео в Instagram.

"Если бы Скрябин слышал это, я уверена он был бы в восторге от твоего исполнения", "Исполнение до мурашек", "Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез", "Надя, ты невероятная", "В твоем исполнении - просто огонь", "Вау", "Невероятно чувственное выступление", - пишут пользователи сети.

Відео дня:

Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала новой украиноязычной песней "Крапають".

"В этом году День Независимости для всех украинцев особенный. Каждый день мы боремся и отстаиваем свою независимость, хоть и тяжело, хоть и невероятно сложно справиться с ужасом войны. Говорят, искусство помогает. И я в этом убедилась на съемках своей новой работы", - сказала Дорофеева.

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