Надя Дорофеева засветила обнаженную грудь
19:15, 10 августа 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Надя показала фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на травке.
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Звезда лежит на животе на зеленой травке абсолютно голой. При этом она прикрыла попу джинсовыми шортами. Фото получилось очень забавное, так как Надя показала язык.
"Здорово быть твоим соседом", "Клещи кричат "ура"", "Ты тут такая нежная", - написали фанаты.
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