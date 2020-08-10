Надя Дорофеева засветила обнаженную грудь

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на травке.

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Звезда лежит на животе на зеленой травке абсолютно голой. При этом она прикрыла попу джинсовыми шортами. Фото получилось очень забавное, так как Надя показала язык.

"Здорово быть твоим соседом", "Клещи кричат "ура"", "Ты тут такая нежная", - написали фанаты.

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