Певица выступила на шоу "День дома".

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула), бывшая супруга артиста Дзидзьо, которая на днях выпустила новую песню и продолжает ее презентовать, вдруг сделала неожиданное заявление.

Исполнительница опубликовала в Instagram-сторис несколько видео, как готовится к выступлению в эфире, делает прическу и макияж, и как уже в студии развлекательного шоу "День дома" заявляет:

"Что-то плохое нужно сделать. Потому что я такая правильная девочка, мне нужно точно что-то плохое сделать. Уже надоело быть правильной".

На днях SLAVIA презентовала новую песню "Щастя мене не мине" со словами:

"Быть счастливым с одной стороны вроде бы просто, а с другой – свое счастье надо построить. Иногда бывает трудно отказаться от того, что строишь годами, и начать заново. Все начинается с себя: любить и слушать себя, повышать самооценку, наработать уверенность".

Стоит отметить, что название своей новой песни SLAVIA держала в тайне до последнего, сохраняя интригу. А вот, о чем поется в песне, она подробно рассказывала на днях.

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