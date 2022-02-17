Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула), бывшая супруга артиста Дзидзьо, которая на днях выпустила новую песню и продолжает ее презентовать, вдруг сделала неожиданное заявление.
Исполнительница опубликовала в Instagram-сторис несколько видео, как готовится к выступлению в эфире, делает прическу и макияж, и как уже в студии развлекательного шоу "День дома" заявляет:
"Что-то плохое нужно сделать. Потому что я такая правильная девочка, мне нужно точно что-то плохое сделать. Уже надоело быть правильной".
На днях SLAVIA презентовала новую песню "Щастя мене не мине" со словами:
"Быть счастливым с одной стороны вроде бы просто, а с другой – свое счастье надо построить. Иногда бывает трудно отказаться от того, что строишь годами, и начать заново. Все начинается с себя: любить и слушать себя, повышать самооценку, наработать уверенность".
Стоит отметить, что название своей новой песни SLAVIA держала в тайне до последнего, сохраняя интригу. А вот, о чем поется в песне, она подробно рассказывала на днях.