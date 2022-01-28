Певица путешествует по Кубе и делится историями.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула (псевдоним – SLAVIA), которая сейчас путешествует по Кубе, продолжает поражаться дружелюбием кубинцев.

Девушка поделилась новой милой историей в Instagram-сторис.

"Сидим в ресторане, ужинаем, подходит ко мне официантка и дарит вот такой цветочек из салфетки. Говорит: "Это презент для тебя". Так мило, кубинцы такие дружелюбные", – отметила она.

До этого SLAVIA рассказывала о нелегкой жизни кубинцев, начав со слов "роскошь на грани с бедностью": "Аптеки пусты, как и полки магазинов. Когда привозят товар, люди вынуждены стоять в нескольких часовых очередях. Дефицит всего, только не рома".

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