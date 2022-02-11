После развода с шоуменом певица полностью сосредоточилась на своей карьере и выпустила уже не одну песню.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула), бывшая супруга артиста Дзидзьо презентовала свою новую песню "Щастя мене не мине".

Сингл опубликован на ее YouTube-канале. Кроме того, исполнительница поделилась в своем Instagram видео с премьеры песни на радио Країна FM.

"Жизнь бурлит. Все быстро меняется. Я уже все пережила, что можно. Все хорошо, мы в хороших отношениях… Нужно идти дальше и развиваться", – прокомментировала SLAVIA свой развод с Дзидзьо перед презентацией композиции.

После развода с шоуменом певица полностью сосредоточилась на своей карьере и выпустила уже не одну песню.

SLAVIA: новая песня

Любити себе - це нормально

Візьми собі чистий папір

Змінити усе кардинально

Ніколи не пізно, повір

Зробити реальністю мрії

Почати до щастя політ

Усе починається з себе

У кожній людині весь світ…

"Быть счастливым с одной стороны вроде бы просто, а с другой – свое счастье надо построить. Иногда бывает трудно отказаться от того, что строишь годами, и начать заново. Все начинается с себя: любить и слушать себя, повышать самооценку, наработать уверенность, – отметила певица. – Я наполняюсь счастьем, и от избытка наполняю других. Хочется, чтобы у всех вырастали крылья, и пусть счастлив будет каждый".

Стоит отметить, что название своей новой песни SLAVIA держала в тайне до последнего, сохраняя интригу. А вот, о чем поется в песне, она подробно рассказывала на днях.

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