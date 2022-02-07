Певица анонсировала премьеру своей новой композиции.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула), бывшая супруга артиста Дзидзьо рассказала, о чем поет в новой песне.

Об этом она написала в своем Instagram.

"Если в отношениях все нормально, все стабильно, но нет счастья, это болото. Из этой зоны комфорта трудно выйти, потому что нам сложно от чего-то отказаться", – отметила она.

Судя по всему, композиция так или иначе касается развода звездной пары, который произошел почти год назад.

"Если вселенная видит в вас потенциал, у вас могут просто из-под ног забрать маленький мир, который вы насидели, и сказать: "Давай, начинай заново!". Конечно, сначала человек находится в шоке, но затем уходит в сильное развитие", – считает певица.

По ее мнению, каждый человек кому-то дан для чего-то определенного, но бывает и так, что "отношения себя исчерпали, и уже невозможно расти вместе".

"Тогда вполне возможно, что изменения будут к лучшему, поэтому не нужно этого бояться. Когда мужчина и женщина в несчастливых отношениях, и, несмотря на боль, рискуя, выходят из них, вселенная вознаграждает за то, что вы проявили смелость, и постояли за себя. Быть в несчастливых отношениях или просто быть счастливым нехорошо для кармы. В какой ситуации вы бы не находились, где бы ни родились, нужно стремиться к счастью, к благополучию, тянуться к свету", – отметила исполнительница.

Читайте также"Дни так летят": вдохновленная Кубой экс-жена Дзидзьо обратилась к фанамРанее сообщалось, что певица SLAVIA назвала дату премьеры своей новой песни.

Дзидзьо и SLAVIA: развод

В апреле прошлого года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.

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