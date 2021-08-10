Именно именитый актер не дал Юлии Кондратской поступить на актрису в Киеве.

Секс-скандал вокруг 75-летнего советского актера Владимира Талашко продолжает обрастать новыми деталями - в домогательствах мэтра обвинила работница Министерства юстиции Юлия Кондратская.

Подробности случившегося она описала на своей странице в Facebook, однако сейчас публикация исчезла с ее страницы.

Кондратская пишет, что 18 лет назад перед поступлением в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого Талашко домогался и ее тоже.

С актером на тот момент абитуриентку познакомил ее родственник, живший с ним по соседству.

"Он всегда улыбался, сыпал комплиментами маме, рассыпался похвалами по поводу моего таланта, но что-то беспокоило в той его чрезмерной галантности, хотя для меня он и был дедушкой", - вспоминает женщина.

На каникулах перед поступлением она приехала в Киев и остановилась у подруги, которую просила сопровождать ее на репетициях. Это раздражало Талашко.

"Однажды она не смогла поехать, свои планы. Я вырвалась оттуда практически невредимой, благодаря силовой "закалке" огородами и хорошему голосу. Ну, как, физически невредимой. Помню, как спускалась в метро, ​​и у меня тряслись руки и подкашивались ноги. Едва дошла до дома. И ничего никому не сказала", - пишет Кондратская.

Позже оказалось, что Талашко был и в приемной комиссии, которая оценивала абитуриентов. Несмотря на это, Кондратская уверенно прочитала всю программу. Но потом актер подозвал ее столу членов комиссии и попросил улыбнуться, после чего посоветовал "привести в порядок свои зубы".

Читайте такжеМинкульт проведет расследование после заявлений о домогательствах в университете имени Карпенко-Карого"Помню, как сползла по стене, когда за кабинетом закрылись двери. Но сразу открылись. Вышел он, наклонился ко мне и шепнул, тихо, чтобы услышала только я - "такие шансы, такой талант... но надо было быть чуть более уступчивой, солнышко", - вспоминает Юлия Кондратская.

Поэтому истории о домогательствах в университете им. Карпенко-Карого она считает и о себе тоже, а также планирует рассказать о случившемся своей дочери.

Судя по инфорации на странице Юлии Кондратская, она окончила журналистский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Стоит отметить, что Владимир Талашко до сих пор работает преподавателем в университете имени Карпенко Карого. Сам он все обвинения студенток в домогательствах отрицает.

Автор: Станислав Кожемякин