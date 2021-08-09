Актера фильма "В бой идут одни старики" журналистка назвала "растлителем молодых девушек".

Скандал с обвинениями 75-летнего советского актера Владимира Талашко в многочисленных секс-домогательствах к студенткам приобретает все больший масштаб. Теперь инцидент прокомментировала журналистка Янина Соколова, которая рассказала, что харассмент в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого - не редкость.

По словам Соколовой, которая поделилась своим мнением о скандале на своей странице в Facebook, в университете Талашко "такой не один".

Журналистка написала большой текст, в котором рассказала, как ужасно переживают харасмент молодые девушки. По словам Соколовой, жертвы секс-домогательств боятся рассказывать о том, что с ними случилась такая беда.

"Мне трудно представить, что чувствует молодая девушка, которая приехала учиться в Киев из Золотоноши или Пятихаток, в тот момент, когда мэтр сцены, от которого зависит твое будущее в профессии, щупает ее тело и лезет к ней в юбку, бонусуя это поцелуями, которые он осуществляет своими народно артистскими губами", - написала журналистка.

Кроме этого, Соколова рассказала, что она сама была жертвой домогательств, однако ей удалось избежать беды. Журналистка давала "отворот" всем мэтрам, которые делали ей грязные предложения.

"Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз один из педагогов совершал и ко мне похожие попытки, которые происходили под действием на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свое сладострастие, зная, что женщины будут молчать. Потому что кто они - народные, а кто эти, иногородние", - призналась Янина Соколова.

По словам Соколовой, сейчас университет превратился в" кладбище", сейчас там царит "яростный позорный трэш". Журналистка публично обратилась к министру культуры с просьбой обратить внимание на эту шоковую ситуацию.

Также Соколова обвинила ректора университета в бездействии и запугивание персонала, который пытался создавать сопротивление харасменту. По словам журналистки, ей противно и стыдно из-за того, что именитые актеры домогались до девушек, пользуясь своим положением.

Как сообщал УНИАН, сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в Facebook несколько историй о том, что актер Владимир Талашко совершал неправомерные действия в адрес девушек в течение 20 лет.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко