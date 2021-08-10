Актер фильма "В бой идут одни старики" не понимает, кто пустил такой слух.

Актер и преподаватель в университете театра и кино имени Карпенко Карого Владимир Талашко ответил на обвинения студенток в секс-домогательствах.

Об этом сообщает ТСН.

В комментарии изданию Талашко сказал, что никогда не проявлял ни к студенткам, ни к абитуриенткам сексуальный интерес.

"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", - сказал Талашко.

В самом университете рассказали, что еще никто официально не жаловался на преподавателя.

Напомним, в сети разгорелся скандал вокруг актера Владимира Талашко. Девушки массово начали обвинять его в секс-домогательствах. Они рассказали, что Владимир приглашал их домой, а после нескольких бокалов алкоголя склонял их к сексу. Также они писали о том, что Талашко устраивал им пикантные фотосессии в стиле ню.

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Чуть позже на скандал отреагировала журналистка Янина Соколова, которая рассказала, что в университете театра и кино имени Карпенко Карого есть еще ряд преподавателей, которые домогаются студенток.

После такого количества жалоб Минкульт проведет расследование о домогательствах в университете имени Карпенко-Карого.

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Автор: Диана Могилевич