Владимира Талашко обвиняют в том, что он проявлял сексуальный интерес к молоденьким студенткам.

75-летнего советского актера Владимира Талашко обвинили в том, что он приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в Facebook несколько историй, согласно которым стало понятно, что актер совершал неправомерные действия в адрес девушек на протяжении 20 лет.

Так, посте описаны несколько историй девушек. Оказывается, что Талашко приглашал их к себе домой. После нескольких бокалов алкоголя он устраивал девушкам фотосессии в стиле ню, а затем пытался заняться с ними сексом.

"Я одна из девочек, которых он лапал и опускал бретельки, говорил, чтобы пофоткать. Сначала он даже сказал мне раздеваться, а потом чтобы я облизала губы, стал говорить, что я уже не школьница, а солнышко. Лапал меня за талию и говорил, что у меня прекрасная фигура. Честно, очень страшно было", – рассказала одна из студенток университета.

Украинская журналистка Ирина Сампан также пожаловалась на поведение Талашко. По ее словам, несколько лет назад после интервью он и ее позвал к себе домой. В квартире он пытался ее изнасиловать, но, благо, девушка смогла вырваться из лап недобросовестного актера и сбежать.

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Автор: Диана Могилевич