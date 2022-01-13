Дорофеева и Дантес отдыхают в Мексике / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева, находящаяся в зимнем отпуске в Мексике, показала новые фото с отдыха в этой стране.
Снимки, сделанные на пляже, появились сегодня вечером в ее Instagram.
На них звезда позирует в легком кружевном платье белого цвета, черной кепке и темных кедах.
"На свидание", - подписала опубликованные фото Дорофеева.
instagram.com/nadyadorofeeva/
instagram.com/nadyadorofeeva/
Как известно, на отдыхе ее сопровождает муж Владимир Дантес.
В комментариях поклонники засыпали ее комплиментами.
- "Люблю так когда нечего лишнего нет";
- "Чудесная";
- "Принцесса";
- "Такая эстетика";
- "Какая же красивая Надя".
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева поразила фанов новым фото и неожиданным признанием.