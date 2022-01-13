Дорофеева и Дантес отдыхают в Мексике / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, находящаяся в зимнем отпуске в Мексике, показала новые фото с отдыха в этой стране.

Снимки, сделанные на пляже, появились сегодня вечером в ее Instagram.

На них звезда позирует в легком кружевном платье белого цвета, черной кепке и темных кедах.

"На свидание", - подписала опубликованные фото Дорофеева.

instagram.com/nadyadorofeeva/

Как известно, на отдыхе ее сопровождает муж Владимир Дантес.

В комментариях поклонники засыпали ее комплиментами.

  • "Люблю так когда нечего лишнего нет";
  • "Чудесная";
  • "Принцесса";
  • "Такая эстетика";
  • "Какая же красивая Надя".

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева поразила фанов новым фото и неожиданным признанием.