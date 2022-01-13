Звезда поделилась очередным "отпускным" фото.

Украинская певица Надя Дорофеева, находящаяся в зимнем отпуске в Мексике, показала новые фото с отдыха в этой стране.

Снимки, сделанные на пляже, появились сегодня вечером в ее Instagram.

На них звезда позирует в легком кружевном платье белого цвета, черной кепке и темных кедах.

"На свидание", - подписала опубликованные фото Дорофеева.

Как известно, на отдыхе ее сопровождает муж Владимир Дантес.

В комментариях поклонники засыпали ее комплиментами.

"Люблю так когда нечего лишнего нет";

"Чудесная";

"Принцесса";

"Такая эстетика";

"Какая же красивая Надя".

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева поразила фанов новым фото и неожиданным признанием.