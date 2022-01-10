Певица на отдыхе нежно поцеловалась в губы со своим мужем.

Украинская певица Надя Дорофеева показала видео, на котором запечатлено, как она проводит "мексиканские каникулы" с супругом и коллегой Владимиром Дантесом (Владимир Гудков).

Видео из Мексики артистка разместила в своем аккаунте в TikTok, в ролике запечатлено, как пара подвигалась под музыку, а потом нежно поцеловалась в губы.

Дорофеева также разместила это видео в Instagram и описала один из дней своего отдыха:

"Губу надкусила,

Текилу пригубила,

Аллергию телом поймала,

На столе вчера станцевала…".

Читайте такжеДорофеева показала свои фото, "утвержденные" ДантесомИнтернет-пользователи по-разному прокомментировали ролик, размещенный Дорофеевой.

"Еще б восьмерки покрутили!" – написала golubitskaya. "Ребята, пора деток, время останется только на горшок", – поделился мнением vladimirov83. "Самые красивые", – считает versacenadya.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились в 2015 году.

Ранее стало известно, что певица отдыхает в Мексике. Артистка, в частности, уже хвасталась фотографией с отдыха, на которой запечатлена в купальнике возле бассейна.

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