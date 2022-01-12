Звезда показала новое фото с отдыха в Мексике.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в Мексике, показала новое фото из отпуска.

На снимке, опубликованном в ее Instagram, звезда позирует в открытом красном купальнике, накинутой белой рубашке и бежевой кепке.

"Блииин, так скучаю по тёплым вещам", - неожиданно призналась она в подписи к фото.

В комментариях поклонники Дорофеевой напомнили о морозной погоде в Украине:

"Надь в Киеве -14!!! Очень холодно";

"Хочу лето!!";

"У нас оч холодно";

"А я безумно скучаю за летними вещами и морем";

"Жду пост когда Надя вернётся домой и напишет "блинн, так скучаю по летним вещам";

"Ахах, наслаждайся теплом и солнышком) в Украине холодно очень особенно в Киеве и Чернигове до -10; -15 ночью".

Как сообщалось, ранее Дорофеева снялась топлес на фоне моря и завела сеть откровенным фото.