Кто из российских звезд одобряет путинский режим - читайте в материале.

Многие российские знаменитости либо молчат о войне в Украине, либо активно поддерживают путинский режим. Почему они перешли на сторону зла и что думают о "спецоперации" в Украине они написали в своих соцсетях.

Николай Басков

Российский артист Николай Басков активно поддерживает войну в Украине. То ли артист действительно уверен в том, что Россия проводит в нашей стране "спецоперацию", то ли он не хочет отрываться от кормушки. Большинство проукраинских знаменитостей уверены, что второй вариант более подходит Баскову.

Сам артист говорил о том, что Россия не начинает войны, она их заканчивает. Предлагаем пригласить Баскова в Ирпень, Бучу, Гастомель, Мариуполь и другие города Украины, чтобы он воочию увидел эту "спецоперацию".

Тина Канделаки

Телеведущая Тина Канделаки на недавнем концерте в "Лужниках", посвященном 8-летию оккупации Крыма произнесла речь в поддержку России и войны в Украине. Также она обвинила мир в том, что Россию пытаются "стереть с лица Земли".

"Сейчас происходит самый большой эксперимент в истории человечества. Такого ещё никогда не было, когда целую нацию пытаются стереть, как аккаунт в соцсетях. И это делается по одной причине - если ты говоришь по-русски. Нас попытались лишить флага и гимна, наших спортсменов недавно - наших паралимпийцев - выкинули с Паралимпиады. Всё это почему? Только по одной простой причине - мы говорим на русском", - сказала тогда Канделаки.

Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина и вовсе присоединилась к оккупантам. В Энергодаре она срезала флаг Украины. Потом ей объявили подозрение за надругательство над флагом.

Следователи установили, что сторонница "русского мира" осуществила надругательство над государственным флагом Украины и призвала к свержению конституционного строя.

"По украинскому законодательству подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы", - сказали тогда в полиции.

Олег Газманов

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский артист и патриот России Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля, но ему отказали. Вероятно, он хотел сбежать из России из-за введенных санкций. Многие известные бренды ушли с рынка из-за полномасштабного вторжения в Украину.

К слову, Газманов также поддержал президента Владимира Путина и даже выступил на концерте в честь поддержки российской армии.

Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова также поддержала Владимира Путина. Еще в первый день войны она заявила, что переживает за российских солдат, которые пришли в Украину убивать мирное население, насиловать женщин и детей и лишать людей жилья.

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