Правоохранители обвиняют артистку, которая сняла украинский флаг с мэрии Энергодара, в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Российской певице Юлии Чичериной, поддержавшей агрессию РФ в отношении Украины, объявили подозрение. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Следователи установили, что сторонница "русского мира" осуществила надругательство над государственным флагом Украины и призвала к свержению конституционного строя.

"По украинскому законодательству подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы", - уточнили в полиции.

Следствие установило, что 21 марта 2022 года российская исполнительница Чичерина прибыла в Энергодар и вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии города украинский флаг. Преступление задокументировали работники киберполиции, СБУ и Офиса Генпрокурора.

Также правоохранителям стало известно, что еще с начала вооруженной агрессии России в отношении Украины в 2014 году гражданка РФ Юлия Чичерина неоднократно высказывалась в поддержку действий страны-агрессора.

Полиция сообщила, что Чичерина в ближайшее время будет объявлена в международный розыск. На совещании следователи налагают арест на ее активы независимо от страны их нахождения и продолжают собирать доказательства по делу.

Кроме того, Чичерина уже внесена в базу Миротворец как российская террористка, которая поддерживает войну России против Украины во всех ее проявлениях.

Напомним, Лобода впервые четко выразила позицию относительно войны в Украине. Певица поблагодарила наших защитников, которые защитят страну от агрессии захватчиков.

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