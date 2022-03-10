Олег Газманов / фото УНИАН, Николай Лазаренко
В СМИ появилась информация о том, что российский артист Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля.
Вероятно, он принял решение о переезде после того, как были введены санкции против России. Многие известные бренды ушли с рынка из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Стоит отметить, что сам Газманов пока никак не прокомментировал эту информацию.
Кроме того, известно, что 70-летний артист является патриотом РФ. Он поддержал президента Владимира Путина и даже выступил на концерте в честь поддержки российской армии.