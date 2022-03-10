Вероятно, такое решение он принял после введенных против РФ санкций.

В СМИ появилась информация о том, что российский артист Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля.

Вероятно, он принял решение о переезде после того, как были введены санкции против России. Многие известные бренды ушли с рынка из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Стоит отметить, что сам Газманов пока никак не прокомментировал эту информацию.

Кроме того, известно, что 70-летний артист является патриотом РФ. Он поддержал президента Владимира Путина и даже выступил на концерте в честь поддержки российской армии.

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