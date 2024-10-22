Он отмечает, что певец ничего не употреблял в последние месяцы.

В деле о внезапной смерти экс-участника известной группы "One Direction" Лиама Пейна появились новые подробности. Об этом пишет издание Mirror.

Друг звезды утверждает, что Лиам мог стать жертвой наркоторговцев. Мужчина отмечает, что певец не употреблял никаких вредных веществ до трагедии, поэтому считает, что в его смерти есть виновные.

"По словам близкого друга Лиама Пейна, в Буэнос-Айресе на него могли охотиться наркоторговцы, которые позже доставили наркотики в его номер в отеле. В комнате Лиама обнаружили белый порошок, вероятно кокаин", - говорится в статье.

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Также друг Пейна рассказал, что артист имел ранее проблемы с алкоголем и наркотиками. Однако накануне он прошел реабилитацию в Великобритании и в США и получил заключения врачей.

"Результаты тестов были замечательными. Лиам был на 100 процентов трезв и "чист". Но когда он заселился в отель, кто-то мог начать давать ему наркотики. Возможно, этот кто-то просто хотел денег и не волновался за его здоровье", - сказал друг Лиама.

Кстати, сейчас двое сотрудников отеля находятся под следствием. По одной из версий, уборщик и еще один сотрудник отеля могли спрятать наркотики в коробке из-под мыла, которую позже и нашла полиция. Сообщалось, что в номере Лиама также были замечены остатки белого порошка, таблетки и другие вещи для употребления наркотиков.

К слову, 31-летний Лиам Пейн умер 16 октября. Певец выпал с третьего этажа одного из отелей в Аргентине. Его смерть наступила мгновенно.

Напомним, недавно девушка бывшего участника группы "One Direction" эмоционально отреагировала на его смерть.

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