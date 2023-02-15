Россия мечтает узнать, где этот Центр, однако им это не удастся.

Ведущий Дмитрий Комаров показал засекреченный Центр боевого управления. Он назвал его "Центром принятия решений", ведь именно так РФ называет такие места.

На своей странице в Instagram Комаров показал уникальные кадры из Центра. Это видео - лишь маленький фрагмент фильма, который выйдет на экраны уже 24 февраля.

"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они - главная цель врага. Это Центр боевого управления. Не скажу, где и когда происходила съемка. Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи", - пояснил Комаров.

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По словам ведущего, он мечтал взять интервью у командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерала Александра Сырского еще с весны, когда рашистов прогнали из Киевской области. Однако "поймать" военного очень трудно. После Киевской операции он занимался Харьковской, затем планировал осеннее контрнаступление. Однако Комарову все же удалось пообщаться с Сырским в "Центре принятия решений" - засекреченном месте, которое находится под землей. Россия мечтает узнать, где этот Центр, однако им это не удастся.

"24 февраля 2023 года на канале 1+1 Украина в моем документальном проекте "Рік" вы увидите немало невероятных людей, без которых история Украины развивалась бы иначе. Их вклад не просто весомый – именно от их идей, решений и действий напрямую зависит то, как разворачивались и разворачиваются события этой войны", - добавил Комаров.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров спросил у мольфарки, сколько у него будет детей.

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