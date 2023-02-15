Ведущий Дмитрий Комаров показал засекреченный Центр боевого управления. Он назвал его "Центром принятия решений", ведь именно так РФ называет такие места.
На своей странице в Instagram Комаров показал уникальные кадры из Центра. Это видео - лишь маленький фрагмент фильма, который выйдет на экраны уже 24 февраля.
"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они - главная цель врага. Это Центр боевого управления. Не скажу, где и когда происходила съемка. Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи", - пояснил Комаров.
По словам ведущего, он мечтал взять интервью у командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерала Александра Сырского еще с весны, когда рашистов прогнали из Киевской области. Однако "поймать" военного очень трудно. После Киевской операции он занимался Харьковской, затем планировал осеннее контрнаступление. Однако Комарову все же удалось пообщаться с Сырским в "Центре принятия решений" - засекреченном месте, которое находится под землей. Россия мечтает узнать, где этот Центр, однако им это не удастся.
"24 февраля 2023 года на канале 1+1 Украина в моем документальном проекте "Рік" вы увидите немало невероятных людей, без которых история Украины развивалась бы иначе. Их вклад не просто весомый – именно от их идей, решений и действий напрямую зависит то, как разворачивались и разворачиваются события этой войны", - добавил Комаров.
Напомним, ранее Дмитрий Комаров спросил у мольфарки, сколько у него будет детей.