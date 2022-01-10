Каменских отдыхает в Мексике / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, которая ранее без макияжа и в купальнике очаровала поклонников, поделилась новыми фото с отдыха в Мексике. Снимки оценили не все ее подписчики, некоторые из них подвергли их критике.
На фото, опубликованных в Instagram звезды, Каменских позирует в "зебровом" купальнике на фоне пляжа.
instagram.com/kamenskux/
instagram.com/kamenskux/
Кадры оценили не все фолловер Каменских, многие из них раскритиковали как ее фигуру, так и стиль:
- "Шикарная, но талии нет";
- "Красивая женщина! Но эта страсть натягивать плавки на уши портит всё";
- "Понтам нет края и конца";
- "Мы же не на стриптиз пришли...";
- "Тумба юмба";
- "Упс... Штаны опять съезжают";
- "Чучундра".
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских возмутила фанов танцами в "натянутом до ушей" купальнике.