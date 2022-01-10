Звезда поделилась новыми кадрами с отдыха в Мексике.

Украинская певица Настя Каменских, которая ранее без макияжа и в купальнике очаровала поклонников, поделилась новыми фото с отдыха в Мексике. Снимки оценили не все ее подписчики, некоторые из них подвергли их критике.

На фото, опубликованных в Instagram звезды, Каменских позирует в "зебровом" купальнике на фоне пляжа.

Кадры оценили не все фолловер Каменских, многие из них раскритиковали как ее фигуру, так и стиль:

"Шикарная, но талии нет";

"Красивая женщина! Но эта страсть натягивать плавки на уши портит всё";

"Понтам нет края и конца";

"Мы же не на стриптиз пришли...";

"Тумба юмба";

"Упс... Штаны опять съезжают";

"Чучундра".

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских возмутила фанов танцами в "натянутом до ушей" купальнике.

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