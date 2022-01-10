Каменских отдыхает в Мексике / фото instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая ранее без макияжа и в купальнике очаровала поклонников, поделилась новыми фото с отдыха в Мексике. Снимки оценили не все ее подписчики, некоторые из них подвергли их критике.

На фото, опубликованных в Instagram звезды, Каменских позирует в "зебровом" купальнике на фоне пляжа. 

instagram.com/kamenskux/
instagram.com/kamenskux/

Кадры оценили не все фолловер Каменских, многие из них раскритиковали как ее фигуру, так и стиль:

  • "Шикарная, но талии нет";
  • "Красивая женщина! Но эта страсть натягивать плавки на уши портит всё";
  • "Понтам нет края и конца";
  • "Мы же не на стриптиз пришли...";
  • "Тумба юмба";
  • "Упс... Штаны опять съезжают";
  • "Чучундра".

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских возмутила фанов танцами в "натянутом до ушей" купальнике.

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