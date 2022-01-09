Украинская певица Настя Каменских радует поклонников фотографиями из Мексики, где она отдыхает со своей подругой Анной Андрийчук.
На новом снимке звезда позирует в голубом раздельном купальнике с болеро. При этом она решилась показаться без макияжа. Естественная красота Каменских вызывает восторг у ее поклонников.
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"Вау, красивая", "Трусики сидят идеально", "Сексуальная Настя Каменских", "Прелесть", "Мощно и сочно", "Кайфовая", - пишут фолловеры в комментариях под фото.
Напомним, ранее Настя Каменских возмутила фанов танцами в "натянутом до ушей" купальнике.