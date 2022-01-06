Певица получила немало критики из-за плавок, которые были "слегка" подтянуты выше обычного.

Украинская певица Настя Каменских возмутила фанов новым видео с отдыха. На нем жена Потапа станцевала в купальнике. Как отметили комментаторы, плавки она натянула слишком высоко.

Ролик с танцами Каменских опубликовала в своем TikTok. В комментариях появилось немало критики.

На видео певица танцует на фоне пляжа. Для танца с модными в TikTok выбрала раздельный купальник: белый лиф в пайетках и темно-зеленые плавки. Именно последний элемент наряда Каменских и не понравился фанатам.

Все дело в том, что певица "слегка" натянула вверх и без того завышенную модель плавок. В комментариях пользователи пишут, что Каменских уже "старовата" для таких танцев и для таких купальников.

"Та не надо уже. Время прошло", "Рожайте уже, а не тик токи", "стара уже", "до плечей не получилось дотянуть", "как пошло", - фаны взбесились из-за "натянутых до ушей" плавок.

Напомним, ранее Каменских в соблазнительном платье похвасталась длинными ножками. Тогда наряд певицы оценили - звезду засыпали комплиментами.

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