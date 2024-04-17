Звездная пара планирует усыновить второго ребенка.

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна призналась, что они с мужем планируют усыновить ребенка. Супруги уже подали пакет документов в соответствующие органы, чтобы снова стать родителями.

На своей странице в Instagram Инна показала процесс усыновления. Так, женщина посетила Службу по делам детей и семьи, чтобы подать все необходимые бумаги.

Жена ведущего пожаловалась, что в подобных госорганах отведено мало времени на каждого гражданина. В конце концов Инна все же получила статус кандидата в усыновители:

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Одна маленькая вечность, и я снова официально кандидат в усыновители.

Как известно, Тимур и Инна Мирошниченко - многодетные родители. В прошлом году они усыновили мальчика Марселя, который стал частью их большой семьи. Тогда супруги рассказали, что процесс усыновления в Украине осложнен бюрократией, и дать ребенку из приюта шанс на жизнь в семье - не так уж и легко. По словам ведущего, на детях, которые остались без родителей, заработают немалые средства.

В прошлом году паре несколько раз отказывали в усыновлении, потому что якобы не было ребенка, которого бы они могли забрать. Однако супругам все же удалось найти и усыновить Марселя. Тогда ведущего и его жену запугивали болезнями мальчика, но пара не отказалась от него и забрала в семью. Кроме Марселя, Тимур и Инна воспитывают дочь Мию и сына Марка. Теперь пару снова ждет длительный процесс поиска ребенка.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко крестил названного сына Марселя.

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