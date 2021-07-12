Славия показала "летнее" фото.

Украинская певица Славия опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она предстала в желтых стрингах, а вот бюстгальтер звезда решила не надевать. При этом она прикрыла голову банданой и дополнила образ солнцезащитными очками.

Так, в кадре Славия лежит на белом полотенце на животе. С такого ракурса можно рассмотреть ее аппетитные ягодицы.

"Лето - это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой... Где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать во что одеться, где нужно ровно держать спинку, делать сексуальную походку и демонстрировать бренды и интеллект... Когда лежу на солнышке, я не читаю книгу, не говорю по телефону... Я наблюдаю за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствую себя в моменте... А еще, я пишу стихи к своим будущим песням", - подписала снимок Славия.

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Отметим, недавно стало известно о разводе Славии и Дзидзьо. Пара была вместе 20 лет, но вот как почти год они вместе не живут. При этом Славия неоднократно говорила о том, что о разводе с артистом узнала из СМИ.

Позже певица показала фото с другим мужчиной, который стоял к камере спиной. Фанаты заподозрили ее тогда в новом романе, но этим незнакомцем оказался брат Славии.

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Автор: Диана Могилевич