Певец поблагодарил поклонников.

В пятницу, 10 сентября, на Площади звезд в Киеве состоялось торжественное открытие именной звезды певца Дзидзьо, лидера группы DZIDZIO (настоящее имя – Михаил Хома).

"Сегодня мы получили лучший подарок ко Дню рождения DZIDZIO – именную звезду на Площади звезд "Гулливера"! Нам очень приятно! Хочу поблагодарить всех, кто был, есть и будет с нами! Вы наши, а мы ваши", – прокомментировал артист в своем Instagram.

Дзидзьо: что известно о музыканте и группе

DZIDZIO – украинская поп- и фолк-рок-группа, которая выступает в жанре "комедийного антигламурного попа".

Основана в 2009 году во Львовской области. В нее вошли Михаил Хома (Дзидзьо) и Олег Турко (Лесик). Позже присоединился ещё один участник – Назарий Гук (Юлик).

Читайте также"Мы такие разные": экс-жена Дзидзьо рассекретила, чем занималась после развода (фото)Лидер группы Дзидзьо в прошлом году исполнил гимн Украины на торжествах по случаю Дня Независимости Украины и был награжден званием "Заслуженный артист Украины".

В текущем году музыкант объявил о разводе с женой, певицей Ярославой Притулой, известной под сценическим псевдонимом SLAVIA.

Площадь звезд в Киеве

Площадь звезд является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта.

Первые девять именных звезд на площади были установлены 14 ноября 2015 года. Одну из них украсило имя Богдана Ступки.

Также на площади были заложены звезды в честь известной украинской актрисы Ады Роговцевой и знаменитого телеведущего Владимира Горского.

Кроме того, установлены звезды украинских музыкантов, среди которых: певица Оксана Билозир; группы С.К.А.Й. и ТНМК; трио Nikita и The Maneken.

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Автор: Катерина Шварц