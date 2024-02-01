Женщина рассказала о своих пожеланиях.

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко - Инна - написала, какого ребенка они бы хотели усыновить следующим. Оказалось, что супруги мечтают о более взрослой девочки.

"Я бы хотела взрослого ребенка в возрасте 10+. В таком возрасте шансы на семью стремительно падают", - написала она в Instagram.

Однако добавила, что их с мужем желание не совпадает с возможностями.

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"Мы говорили об этом с тренерами. Не разрешают, потому что дети в семье в приоритете. Для них должна сохраняться очередность появления. То есть Мия должна быть самой старшей, поэтому нам разрешают ребенка максимум 5 лет. Может даже младше", - отметила Инна.

Инна говорит, что их будущий усыновленный ребенок будет страше 2 лет, потому что новорожденные быстрее находят себе семьи.

Напомним, Тимур и Инна Мирошниченко поженились в 2018 году. В браке у них родилось двое детей - дочь Мия и сын Марко. В прошлом году они усыновили мальчика Марселя. По словам супругов, у усыновленного сына есть значительное отставание в развитии, искривленная грудная клетка, есть травмы головного мозга, грыжа и проблемы с глазами. Однако они пытаются лечить и улучшать состояние здоровья мальчика.

Сейчас Инна и Тимур начали процесс усыновления еще одного ребенка.

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