Они с супругой уже работают над этим вопросом.

Недавно телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна усыновили двухлетнего мальчика Марселя, а теперь занимаются подготовкой к усыновлению второго ребенка.

Как рассказал знаменитость на своей странице в Instagram, они с супругой уже несколько месяцев стоят в очереди на курсы усыновителей, хотя ранее они уже их проходили.

"Да, это наше шикарное законодательство заставляет нас в течение года во второй раз их проходить. Но мы уверены, что в 2024 году это обязательно произойдет и нас будет уже шестеро", - сказал Мирошниченко.

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Он добавил, что его дочь Мия мечтает о сестричке. Мирошниченко говорит, что порой Мия обижается, что ее братья - Марсель и Марко - спят в одной комнате, папа с мамой в другой, а она одна.

"Мия говорит о сестренке так, будто она уже есть, но просто пока не дома", - отмечает Мирошниченко.

Отметим, у Тимура и Инны Мирошниченко уже было двое детей - Мия и Марко, когда они усыновили Марселя. Известно, что у мальчика есть проблемы со здоровьем, однако это не остановило звездных родителей. Они забрали его домой и подарили ему уют, счастью и любовь.

Марселю предстоит еще длительное лечение. При этом Инна Мирошниченко отмечает, что очень важно, чтобы в этот момент рядом находились родные люди, которые всегда поддержат и помогут.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко крестил приемного сына Марселя.

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