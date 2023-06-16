Она рассказала, что ей очень трудно быть не рядом с ребенком.

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко впервые показала фото с ребенком, которого они усыновляют. Мальчик живет в детдоме в Житомире, сейчас они часто видятся.

"Это очень трудно объяснить. Но мы уже любим его так же сильно, как Мию и Марка. Потому что он сын, рожденный сердцем. В школе усыновителей советовали писать для маленьких детей сказки. О том, как они потерялись, а вы их долго-долго искали и нашли. Как будто мы потеряли, упорно искали и наконец нашли. Когда хочешь плакать от счастья и наверстывать каждую минуту разлуки", - рассказала Инна Мирошниченко.

По словам жены ведущего, она и ее муж слышали немало диагнозов ребенка. Однако они твердо решили все преодолеть вместе. Сейчас они часто ездят в детдом, хотя он находится в другой области.

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"Когда слышишь диагнозы, которым кажется нет конца и края, а думаешь лишь "Мы все преодолеем! Вместе!". И на тот момент мы еще не виделись ни разу. А сейчас ... Быть порознь очень трудно. Поэтому поездка через день в другую область больше не кажется сложной задачей. Как после этого не верить в судьбу? Что мы должны были найти именно его из тысяч анкет? Из тысяч неактивных только одну актуальную. Анкету, которая никому не была интересна. Как?" - добавила жена ведущего.

На фото жена Мирошниченко не стала показывать лицо ребенка. Она показала, как мальчик держит ее за руку.

Реакция фанатов

Комментаторы не скрывают, что их умилила история о мальчике. Они благодарят семью Мирошниченко и желают ребенку счастья. Пользователи пишут:

"Читаю ваш пост и плачу от счастья и осознания того, как повезло ребенку почувствовать ту любовь родителей"

До слез... Большего сердца, чем у тебя, я не знаю"

"Вы большие молодцы! У тебя большое сердце! Подарить ребеночку в такое время счастливое детство, сделать столько работы для этого! Пусть все сложится счастливо"

Тимур Мирошниченко и его жена решили усыновить ребенка - что известно

Недавно стало известно, что Мирошниченко и его жена стали кандидатами на усыновление ребенка, который потерял родителей во время полномасштабного российского вторжения. Однако впоследствии они столкнулись с проблемой усыновления, им говорили, что детей нет.

После этого жена ведущего рассказала, что они нашли ребенка, которому нужны родители. Супруги усыновляют мальчика.

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