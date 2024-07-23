Они долгое время публично не могли поделить имущество.

Жена украинского певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - призналась, чем завершилась скандальная история с распределением имущества с экс-супругой артиста Ларисой Созаевой.

По словам девушки, Павлику все же удалось уладить это дело и найти приемлемое решение для обеих сторон. В частности, певец поделил средства пополам за общую квартиру и отдал кредит за свою часть недвижимости. Поэтому сейчас Лариса не вмешивается в семью Виктора и публично больше ни с кем не ссорится.

"Сейчас ее нет в нашей жизни, слава Богу. Что с ней происходит, я не знаю. Эта тема не поднимается. Последнее, что нас связывало - продажа квартиры. То есть все закончилось на том, что квартиру поделили. И она забрала свою долю. Ну как поделили, закрыли кредит. Виктор Франкович себе ничего не забрал. Просто половину отдали банку, а половина осталась ей. Якобы все довольны", - рассказала Репяхова в шоу "Тур звездами".

И добавила, что больше претензий от экс-жены своего мужа она не получала.

К слову, Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили в браке более 20 лет и развелись в 2016 году. У них был общий сын Павел, который в 2020 году умер от рака. После потери сына женщина публично выясняла отношения с бывшим и его новой женой.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова рассказала, хотят ли они второго ребенка с Виктором Павликом.

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