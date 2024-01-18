Беспалов намекнул, что в отношениях пары могла быть измена.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов неоднократно говорил о том, что семейная жизнь певицы Юлии Саниной дала трещину. По его словам, она со своим супругом Валерием Бебко переживает кризис. Более того, блогер говорит о том, что пара может развестись в ближайшее время.

Сейчас же Беспалов решил более детально рассказать о том, что происходит в отношениях Саниной и Бебко. На своем YouTube-канале он сказал, что у супругов очень сложные характеры, поэтому они не могут ужиться вместе.

"Это очень непростая семейка, поверьте мне. У них нет какой-то супергрязи, но характеры этих двух людей очень сложные. Я вообще не знаю, как Санина так долго держалась, находясь в прессинге и контроле много лет", - сказал Беспалов.

Он добавил, что сейчас у Саниной появился шанс стать свободной.

"Если вы хотите узнать причину разлада в их семье, то нужно отмотать время назад и вспомнить период, когда Юлия Санина танцевала с Дмитрием Жуком (на шоу "Танцы со звездами", - УНИАН). Вспомните заявления Вала относительно участия Юлии в проекте, и тогда все станет на свои места", - добавил блогер.

Вероятно, таким образом Беспалов намекнул на то, что в отношениях пары могла быть супружеская измена, потому что, как он сказал, "Юлия сама дала повод в себе сомневаться".

Напомним, ранее Юлия Санина ответила на слухи о разводе с мужем. Представитель звезды рассказал, что сейчас все переживают сложное время.

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