Представитель звезды рассказал, что сейчас все переживают сложное время.

Недавно стало известно о том, что певица Юлия Санина на грани развода со своим супругом Валерием Бебко, с которым воспитывает сына. Блогер Богдан Беспалов сообщил, что пара переживает очень тяжелый период.

Однако представитель группы The Hardkiss Егор Кирьянов опроверг все слухи о разводе Саниной и Бебко.

По его словам, сейчас каждый украинец переживает сложное время. Однако, продолжил он, слухи о разводе не соответствуют действительности.

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"На сегодняшний день нет украинца, который не проживал бы сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии", – сказал Кирьянов в комментарии "ТСН".

Отметим, Юлия Санина познакомилась с Бебко в 2009 году. Через два года они сыграли свадьбу. В 2015 году у них родился сын Даниил. Звездные родители не только вместе воспитывают сына, но и выступают на одной сцене в составе группы The Hardkiss.

Напомним, ранее Настя Каменских ответила, разводится ли она с Потапом.

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