Танцора "спалили" с новой пассией, когда те отдыхали во Франции.

Супруг американской актрисы Натали Портман, танцор Бенжамен Мильпье попался на измене. Мужчина изменил своей известной жене с молодой эко-активисткой. Парочку застукали во время свидания во Франции, сообщает Daily Mail.

Как уточнило издание, сама Натали Портман как раз находилась в Каннах на кинофестивале, где презентовала свою новую картину. Источник, приближенный к Портман, заявил прессе, что Бенжамен Мильпье якобы сожалеет об измене, но "роман окончен".

Сама Портман узнала о неверности мужа еще в начале мая. Тот пытался вымолить прощение. Несмотря на случившееся, 26 мая Натали и Бенжамен посетили концерт Бейонсе.

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Следует отметить, что о проблемах в отношениях Мильпье и Портман известно давно. В 2022 году они даже на время расстались из-за того, что у них в семье начался кризис. Но они поработали с психологами и смогли преодолеть все трудности.

Кто такая Натали Портман

Натали Портман - известная американская актриса, фильмов, режиссер, и продюсер. Она родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме, Израиль, и в 3-х летнем возрасте с семьей переехала в Соединенные Штаты. Портман начала свою актерскую карьеру в раннем возрасте и быстро стала признанной и уважаемой личностью в кинематографе.

Она получила известность благодаря своим выдающимся ролям в таких фильмах, как "Леон" (1994), "Черный лебедь" (2010), "Близость" (2004), "Джеки" (2016) и других.

Она является известной не только своим актерским талантом, но и активной общественной позицией. Портман активно поддерживает женские права, окружающую среду и занимается гуманитарной деятельностью.

Ранее УНИАН перечислил лучшие роли Портман - от королевы в "Звездных войнах" до возлюбленной Тора в "Мстителях: Финал".

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