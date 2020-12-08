39-летняя актриса Натали Портман рассказала о проблемах с сексуальностью в юном возрасте из-за роли в фильме «Леон».
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«Я думаю, что сексуализация в детстве лишила меня собственной сексуальности. В этом возрасте у тебя уже есть собственные желания, и ты хочешь исследовать все это. И ты хочешь быть открытой миру, но ты не можешь, потому что чувствуешь себя уязвимой, находясь в окружении взрослых мужчин, которым ты можешь быть интересна». – отметила она.
При этом она добавила, что в юном возрасте она сознательно культивировала образ «сдержанной скромницы», чтобы защищаться от ненужного внимания и чувствовать себя в безопасности.
Натали Портман: чем известна актриса
- Натали Портман – американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.
- Наибольшую известность получила благодаря участию в фильмах «Леон» (1994, дебютная роль) и «Близость», а также благодаря трилогии-приквелу к «Звездным войнам».
- Обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Чёрный лебедь» (2010).
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