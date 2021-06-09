Сегодня, 9 июня, голливудской актрисе исполнилось 40 лет.

Голливудская актриса Натали Портман 9 июня отмечает свой день рождения. Ей исполнилось всего 40 лет, но достижений у нее масса.

Свою первую главную роль она сыграла в 13 лет в фильме "Леон". Ее героиня - это маленькая девочка Матильда, которая дружит с наёмным убийцей Леоном (Жан Рено). Фильм вышел в прокат 1994 году и получил много положительных отзывов.

В мае 1999 года на экраны вышел фильм Джорджа Лукаса "Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза" с Портман в роли Падме Амидалы, королевы планеты Набу. До съёмок Натали не видела предыдущие фильмы серии. Хотя в технических номинациях картина претендовала на премию "Оскар", в целом она получила смешанные отзывы критиков и была номинирована на семь премий "Золотая малина", включая номинацию за худшую экранную пару (Натали Портман и Джейк Ллойд). Тем не менее фильм собрал в мировом прокате 924,3 миллиона долларов и стал девятым в списке самых кассовых.

За роль в фильме "Близость" Портман получила премию "Золотой глобус", а также была номинирована на множество других премий, включая "Оскар" и BAFTA. В этой картине она сыграла молодую стриптизершу, только что приехавшую в Лондон из Америки. В картине рассказывается история её отношений с Дэном Вульфом (Джуд Лоу).

В 2008 году Портман появилась на больших экранах в фильме "Ещё одна из рода Болейн" об эпохе правления короля Генриха VIII и соперничестве сестёр Анны (Натали Портман) и Марии (Скарлетт Йоханссон) Болейн за его сердце. После выхода этого фильма журнал Blender назвал Натали одной из самых горячих женщин кино и телевидения.

Также актриса исполнила роль Джейн Фостер в фильмах "Тор", "Тор 2: Царство тьмы", "Мстители: Финал" и "Тор: Любовь и гром".

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Автор: Диана Могилевич