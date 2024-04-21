Подписчики сразу отреагировали на конфуз.

Певица Надя Дорофеева, которая сегодня, 21 апреля, празднует день рождения, опубликовала новое видео в ТікТок со своим любимым мужем Мишей Кацуриным.

На нем пара держится за руки, целуется и подпевает хит Нади Дорофеевой и блогера Миши Лебиги "А я все плакала". В кадре влюбленные стоят на улице под дождем, однако внимательные подписчики обратили внимание на внешний вид Миши, а точнее на его штаны. Несмотря на то, что мужчина был в лаконичной черной одежде, он засветил свое интимное место.

На это сразу отреагировали подписчики певицы и начали активно комментировать конфуз Кацурина в сети.

Реакция подписчиков

"Я извинюсь, а кто-то еще обратил внимание на штаны Кацурина?"

"Не показалось..."

"То есть, у Кацурина там растет вверх тормашками?"

"Миша, убери свою волыну".

Сам возлюбленный Дорофеевой пока не комментировал этот инцидент.

К слову, видео звездной пары уже просмотрело около полумиллиона подписчиков.

Напомним, ранее шоумен Анатолий Анатолич случайно "слил" свое интимное видео. Однако мужчина сразу же его удалил из сети, когда понял, что показал лишнее своим подписчикам.

Вас также могут заинтересовать новости: