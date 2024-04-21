Миша Кацурин засветил ценный подарок любимой.

Известная украинская певица Надя Дорофеева сегодня, 21 апреля празднует день рождения. Артистке исполнилось 34 года. По случаю праздника она опубликовала трогательное сообщение, а также показала, как ее поздравляют родные.

Всю свою жизнь Дорофеева посвятила сцене и музыке. Она знаменита, не только в Украине, но и в других государствах. Ее песни каждый раз становятся популярнее других и бьют рекорды стриминговых платформ.

В свой день рождения певица внезапно вспомнила о смерти. Она опубликовала ироничное сообщение, где отметила, что всегда нужно выбирать себя:

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Наконец 34. В детстве я думала, что после 30 люди уже умирают, но смотри, после 30 все только становится интереснее. Ты уже хорошо знаешь себя, ты начинаешь пересматривать свои взгляды на жизнь, наконец-то понимаешь, что мнение окружающих о тебе и все это - неважно. Ты все еще вроде и хочешь быть "хорошей" для всех, но все же выбираешь себя - такую не идеальную, но настоящую. Наконец-то!

Муж Дорофеевой - ресторатор и певец Миша Кацурин - уже успел поздравить любимую. Артистка опубликовала милое фото, на котором виден букет цветов от мужа.

Сам Кацурин в своей "истории" засветил ценный подарок жене на ее 34-летие. На фотографии заметна шкатулка от ювелирных украшений. Надя не раскрыла, какую именно драгоценность подарил Миша.

"Звездочка родилась", - лаконично подписал снимок Кацурин.

Певица поделилась, что уже начала праздновать свой день рождения. Утро воскресенья она провела в компании родных. Они вместе отметили 34-летие Нади за праздничным завтраком.

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Миша Лебига презентовали совместный хит "А я все плакала".

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