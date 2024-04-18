Певица и блогер выпустили песню "А я все плакала".

Известная украинская певица DOROFEEVA и блогер Миша Лебига презентовали совместный трек "А я все плакала". Свой хит звезды представили во время стрима на Twitch, чтобы собрать средства для военных и пострадавших от атаки на Чернигов 17 апреля.

Что касается песни, ее писали сразу несколько известных исполнителей, в частности сами DOROFEEVA и Лебига, а также Миша Кацурин и продюсер Иван Клименко. "А я все плакала" - романтически-ироничный трек, который только за одну ночь стал лидером стриминговых платформ.

Певица призналась, что идея о треке появилась внезапно. Песню исполнители записывали отдельно, каждый свою часть, но, когда композицию завершили, то получился настоящий хит:

Я где-то в конце января вернулась к этой идее и начала думать, какой может быть эта песня. Когда спросила Мишу, делаем ли, он очень удивился, что это была не шутка. Песню мы писали нашим основным авторским составом. А Миша дописал свою часть уже на студии - это его импровизация. Вообще, все очень легко произошло. Бывает, когда песня мгновенно появляется, на ощущениях. Эта песня - именно такая, есть в ней какая-то магия.

В клипе артистка была одета в изысканный образ - блестящее мини-платье, латексный красный костюм и голубое платье-комбинацию. Зато блогер был в своем привычном амплуа: черные очки и черная одежда. По словам Лебиги, от съемок в клипе и сотрудничества с DOROFEEVA он получил удовольствие и хотел бы повторить этот опыт.

Стрим звезд побил рекорды украиноязычной платформы для видеотрансляций. Исполнителям удалось собрать 5,4 млн донатов. В общем стрим посмотрело 57 тысяч зрителей. DOROFEEVA и Лебига от себя прислали по 100 тысяч гривен на сбор.

"57 тысяч зрителей, рекорд украинского твича, собрано 5 миллионов гривен, 50% на АЗОВ, 50% на Чернигов. У меня шок! Люди, вы невероятные 5 миллионов за 1.40 минут!" - эмоционально прокомментировала стрим DOROFEEVA.

Реакция поклонников на трек

"Лучшая песня, которую я в жизни слышал. За Лебиговича!"

"Минус подобран в точку, отличная песня"

"Какая классная песня, так ждала этот фит. Пусть залетает этот трек, вообще рада, что наша музыкальная индустрия вышла на такой уровень, уверена это будет хит, еще интересно послушать альбом"

"Слушаю на повторе все утро"

"Теперь все мы плачем, только от счастья. Это история - это легендарно"

"Ну что говорить, вчера сделали легендарный стрим - сегодня сделали легендарный клип!"

"Спасибо вам за творчество, трек на репите"

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о своем эмоциональном состоянии.

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