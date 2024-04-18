Известная украинская певица DOROFEEVA и блогер Миша Лебига презентовали совместный трек "А я все плакала". Свой хит звезды представили во время стрима на Twitch, чтобы собрать средства для военных и пострадавших от атаки на Чернигов 17 апреля.
Что касается песни, ее писали сразу несколько известных исполнителей, в частности сами DOROFEEVA и Лебига, а также Миша Кацурин и продюсер Иван Клименко. "А я все плакала" - романтически-ироничный трек, который только за одну ночь стал лидером стриминговых платформ.
Певица призналась, что идея о треке появилась внезапно. Песню исполнители записывали отдельно, каждый свою часть, но, когда композицию завершили, то получился настоящий хит:
Я где-то в конце января вернулась к этой идее и начала думать, какой может быть эта песня. Когда спросила Мишу, делаем ли, он очень удивился, что это была не шутка. Песню мы писали нашим основным авторским составом. А Миша дописал свою часть уже на студии - это его импровизация. Вообще, все очень легко произошло. Бывает, когда песня мгновенно появляется, на ощущениях. Эта песня - именно такая, есть в ней какая-то магия.
В клипе артистка была одета в изысканный образ - блестящее мини-платье, латексный красный костюм и голубое платье-комбинацию. Зато блогер был в своем привычном амплуа: черные очки и черная одежда. По словам Лебиги, от съемок в клипе и сотрудничества с DOROFEEVA он получил удовольствие и хотел бы повторить этот опыт.
Стрим звезд побил рекорды украиноязычной платформы для видеотрансляций. Исполнителям удалось собрать 5,4 млн донатов. В общем стрим посмотрело 57 тысяч зрителей. DOROFEEVA и Лебига от себя прислали по 100 тысяч гривен на сбор.
"57 тысяч зрителей, рекорд украинского твича, собрано 5 миллионов гривен, 50% на АЗОВ, 50% на Чернигов. У меня шок! Люди, вы невероятные 5 миллионов за 1.40 минут!" - эмоционально прокомментировала стрим DOROFEEVA.
Реакция поклонников на трек
- "Лучшая песня, которую я в жизни слышал. За Лебиговича!"
- "Минус подобран в точку, отличная песня"
- "Какая классная песня, так ждала этот фит. Пусть залетает этот трек, вообще рада, что наша музыкальная индустрия вышла на такой уровень, уверена это будет хит, еще интересно послушать альбом"
- "Слушаю на повторе все утро"
- "Теперь все мы плачем, только от счастья. Это история - это легендарно"
- "Ну что говорить, вчера сделали легендарный стрим - сегодня сделали легендарный клип!"
- "Спасибо вам за творчество, трек на репите"
Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о своем эмоциональном состоянии.