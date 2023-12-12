Он сразу же его удалил, когда заметил, что засветил лишнее.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич поделился с поклонниками достаточно пикантным видео, на котором он с самого утра собирался на пробежку в своей ванной комнате.

На видео попал момент, как Анатолич надевает трусы. Именно в эту секунду можно заметить, что он "спалил" свое интимное место.

"Семь утра. Пока семья спит. Это время для бегунов", - подписал ролик шоумен.

Видео дня

Стоит отметить, что он его почти сразу удалил. Вероятно, Анатолич заметил, что в кадр попало что-то лишнее. Однако на это видео обратил внимание блогер Богдан Беспалов.

В своем Telegram-канале он написал:

"Анатолий Анатолич случайно засветил пиструна в своем утреннем инстаграмме. А может и не случайно. Жена Анатолича может гордиться".

Напомним, ранее блогеры провели социальный опрос и выяснили, кого из известных украинских мужчин женщины считают самыми красивыми. В этом рейтинге оказались певцы, танцор и ведущий.

Вас также могут заинтересовать новости: