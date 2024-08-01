Пара уже готовит документы на развод.

Оскароносный актер, звезда Голливуда Бен Аффлек и известная американская певица Дженнифер Лопес, которые уже длительное время переживали кризис в браке, официально разводятся. Паре не удалось восстановить отношения после нескольких попыток примирения.

Как пишет DailyMail, инсайдеры сообщили, что 51-летний актер и его жена уже даже подготовили документы на развод. Однако бумаги до сих пор не поступили в соответствующее учреждение, чтобы начать процесс развода. Совсем скоро супруги планируют объявить поклонникам о своем разрыве.

Более того, слухи о продаже совместного имения в Лос-Анджелесе подтвердились. Сразу после того, как пара выставила свой особняк в Беверли-Хиллз на продажу, Аффлек приобрел для себя новый дом за более чем 20 миллионов долларов. Это, кстати, произошло в день рождения Лопес, на котором актера не было.

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Сама певица также уже продала свой четырехкомнатный пентхаус в Нью-Йорке за 23 миллиона долларов. Вероятно, артистка планирует приобрести новое жилье в Лос-Анджелесе.

Источники также отметили, что сейчас Дженнифер и Бен готовят совместное заявление, в котором объявят о разводе.

К слову, Бен и Джей закрутили роман в 2001 году. Мужчина сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но из-за недоразумения отменили ее. После 20-летней паузы в отношениях они тайно поженились в июле 2022 года. Однако с марта 2024 года пара не появлялась на публике вместе и сразу распространились слухи о возможном разрыве знаменитостей.

Напомним, ранее инсайдеры назвали причину разрыва Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

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