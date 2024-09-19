Семья знаменитости бьет тревогу.

У знаменитого американского актера, звезды "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса, у которого обнаружили лобно-височную деменцию, ухудшилось состояние здоровья. Семья 69-летнего голливудского артиста обеспокоена его состоянием.

Как сообщил инсайдер изданию In Touch Weekly, неизлечимая болезнь, которую диагностировали у Брюса в 2022 году, начала прогрессировать. Родные звезды боевиков бьют тревогу из-за его самочувствия. Они переживают, что артист может не дожить до своих 70 лет. Как известно, в марте 2025 года у Уиллиса будет юбилей. Поэтому, сейчас актер находится под наблюдением врачей, а они делают все возможное, чтобы знаменитости стало легче.

"Болезнь прогрессировала настолько, что его семья волнуется, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они спрашивают, доживет ли он до своего 70-летия", - отметил инсайдер.

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После того как у Брюса диагностировали деменцию, он не появляется на публике. Звезда проводит время с родными, в частности, женой и дочерьми. В издании также добавили, что болезнь повлияла на подвижность артиста. Ему все сложнее самостоятельно передвигаться. Рядом с ним постоянно его помощники, которые всегда следят за его самочувствием и помогают ему в быту.

К слову, лобно-височная деменция ухудшает речь человека и когнитивные способности. От этого заболевания нет лекарств.

Напомним, ранее жена больного Брюса Уиллиса впервые за долгое время показала их дочерей.

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