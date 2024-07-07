Эмма Хеминг рассказала, как они с девочками отпраздновали День независимости США.

Жена известного голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого обнаружили деменцию, впервые за долгое время показала сразу двух их дочерей. Модель Эмма Хеминг поделилась кадрами с празднования Дня независимости США.

В своем Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на одном из которых она вместе с дочерьми позирует на фоне конюшни и гор. Все они примерили ковбойские шляпы. Туда модель и 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин приехали по случаю важного американского праздника, который отмечается ежегодно 4 июля. Звездная семья наблюдала за шоу с лошадьми.

Эмма в подписи к фото поздравила всех американцев с праздником и рассказала смешную историю, как дочь не нашла для себя ковбойских сапог и решила просто надеть зимние.

Видео дня

"Счастливого 4 июля! И если вам не хватает ковбойских сапог, просто надевайте зимние и все будет хорошо", - отметила жена Уиллиса.

В комментариях поклонники звезды отметили красоту самой Эммы и девочек, а также поздравили их с праздником:

"Дети так повзрослели!"

"Обожаю эти фото!"

"С праздником, красавицы"

"У вас прекрасная семья"

К слову, в марте 2022 года у Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимую болезнь - лобно-височную деменцию, которая ухудшает его речь и когнитивные способности.

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала об отношениях актера с внучкой.

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