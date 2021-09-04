Певица поразила фанатов своей откровенностью.

Оля Полякова раскрыла подробности своей интимной жизни с мужем Вадимом Буряковским. Известная украинская певица вместе с Машей Ефросининой поговорила об отношениях и интиме, а также рассказала, что называет половой орган своего избранника "сладким".

Своими интимными подробностями жизни Полякова поделилась в новом проекте "Взрослые девочки", первый выпуск которого вышел на YouTube-канале Маше Ефросининой.

На протяжении всего шоу Полякова откровенно рассказывала, какие она делает комплименты своему мужу, и как часто она хочет заниматься с ним любовью. По словам певицы, женщины должны говорить своим избранникам об их "сладком" половом органе.

Читайте также"Больше не холостяк": Позитив "спалился" на романтических шалостях с журналисткойПолякова утверждает, что она считает своего мужа самым лучшим, а для прочности их отношений она всегда его хвалит. Однако Маша Ефросинина сильно удивилась, когда услышала слова о "сладком" интимном органе. Она переспросила, действительно ли нужно так говорить. На что Полякова отреагировала довольно откровенно и шутливо.

"Ну а какая же она? Кислая, что ли? Поговорим об этом?"– сказала певица.

Судя по всему, Ефросинина немного смутилась от слов Поляковой, поэтому они сразу перешли к обсуждению другой темы.

Кроме этого певица рассказала, что за 16 лет брака ее отношения с мужем немного угасли. Однако Полякова и ее избранник не прибегают к крайностям и все равно сохраняют свою любовь.

Звезда призналась, что она хочет заниматься любовью со своим мужем два раза в неделю.

"Хотелось бы дважды в неделю. Хотя ты знаешь, не так. Хотелось бы хотеть дважды в неделю. Потому что проблема длительного брака не только в том, что он меня не хочет, а в том, что вообще поднять этот комбайн ради этого одного колоска", - рассказала Полякова и добавила, что в браке часто появляется лень.

Певица поразила фанатов своей откровенностью. В комментариях некоторые отметили, что Полякова не зря рассказала о своей интимной жизни, ведь вместе с этим она поделилась своей женской мудростью.

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Автор: Иван Бойко