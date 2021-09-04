Оля Полякова раскрыла подробности своей интимной жизни с мужем Вадимом Буряковским. Известная украинская певица вместе с Машей Ефросининой поговорила об отношениях и интиме, а также рассказала, что называет половой орган своего избранника "сладким".
Своими интимными подробностями жизни Полякова поделилась в новом проекте "Взрослые девочки", первый выпуск которого вышел на YouTube-канале Маше Ефросининой.
На протяжении всего шоу Полякова откровенно рассказывала, какие она делает комплименты своему мужу, и как часто она хочет заниматься с ним любовью. По словам певицы, женщины должны говорить своим избранникам об их "сладком" половом органе.
Читайте также"Больше не холостяк": Позитив "спалился" на романтических шалостях с журналисткойПолякова утверждает, что она считает своего мужа самым лучшим, а для прочности их отношений она всегда его хвалит. Однако Маша Ефросинина сильно удивилась, когда услышала слова о "сладком" интимном органе. Она переспросила, действительно ли нужно так говорить. На что Полякова отреагировала довольно откровенно и шутливо.
"Ну а какая же она? Кислая, что ли? Поговорим об этом?"– сказала певица.
Судя по всему, Ефросинина немного смутилась от слов Поляковой, поэтому они сразу перешли к обсуждению другой темы.
Кроме этого певица рассказала, что за 16 лет брака ее отношения с мужем немного угасли. Однако Полякова и ее избранник не прибегают к крайностям и все равно сохраняют свою любовь.
Звезда призналась, что она хочет заниматься любовью со своим мужем два раза в неделю.
"Хотелось бы дважды в неделю. Хотя ты знаешь, не так. Хотелось бы хотеть дважды в неделю. Потому что проблема длительного брака не только в том, что он меня не хочет, а в том, что вообще поднять этот комбайн ради этого одного колоска", - рассказала Полякова и добавила, что в браке часто появляется лень.
Певица поразила фанатов своей откровенностью. В комментариях некоторые отметили, что Полякова не зря рассказала о своей интимной жизни, ведь вместе с этим она поделилась своей женской мудростью.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- "Совсем не похожи": Ани Лорак с дочкой вызвали бурное обсуждение в сети (фото)
- "Мне это интересно": Павел Зибров поделился рецептом похудения
- "Это вульгарно, девочки": Полякову с Ефросининой "разнесли" в сети еще до выхода совместного шоу (видео)
- 16-летняя дочь Беллуччи и Кассель поразила сходством со звездной мамой (фото)
- Избитый танцор Дорофеевой после комы вышел на подиум (фото)