Певица поделилась забавной историей из прошлого.

Украинская певица Оля Полякова на YouTube-канале Маши Ефросининой в программе "Взрослые девочки" рассказала, как много лет назад довела свою старшую дочь Машу до слез.

Оказывается, что каждый год звезда дарит своему супругу Вадиму какое-то впечатление на день рождения. В один из случаев она пригласила его и дочь Машу в Италию на празднование. Так совпало, что в этот день Ватикан праздновал еще и день города. Конечно, не обошлось и без салюта, который и стал поводом для шутки Оли Поляковой. Которая в последствии и вызвала слезы у маленькой Маши.

"Когда-то в Ватикане был День города и были салюты. Мы сидели и наблюдали. Маше было тогда лет 10-11. И я говорю: "Вадичек, я продала в Москве дом и заказала салют!" Маша начинает рыдать и говорит: "Я хотела там жить!" – рассказала Полякова.

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Автор: Диана Могилевич