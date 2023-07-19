По его словам, нужно поддерживать людей, которые возвращаются на родину.

Украинский артист Монатик, который с начала полномасштабной войны выступает на благотворительных концертах и собирает деньги на помощь ВСУ, неоднократно сталкивался с хейтом.

Пользователи сети регулярно напоминают ему о войне в Украине и спрашивают, почему он в это время находится за границей. Как оказалось, первые пять месяцев войны артист действительно был не в Украине, так как у него был мировой тур. Однако после него он вернулся на родину.

В интервью Славе Демину он сказал, что нельзя травить тех, кто все равно возвращается в Украину. По его словам, таких людей нужно поддерживать.

"Странно стать заложником ситуации. Мы уже с женой говорили, что лучше было бы оказаться в Украине, а мы были за границей. Кто-то пишет беглец. Но есть большая разница между беглецом и теми, кто наоборот возвращается. Тех, кто возвращается, нужно поддержать. Я самого начала войны пытался быть в инфопространстве. Желание вернуться было, но уже после тура. На пятый месяц войны я был тут. Поддерживаю наших ребят и думаю, что это видно", - говорит артист.

Также он прокомментировал вбросы о том, что "переобулся" в начале войны. Монатик говорит, что решил переводить свои русскоязычные песни на украинский не потому что "переобулся", а потому, что к нему пришло осознание ситуации.

"У нас, да, в народе повелось такое, что тот, кто переходит на украинский, значит он "переобулся". Я так не считаю. Ты просто взял и понял то, чего ранее не понимал. Нельзя травить. Это нужно было понять самому у себя в голове. Прийти к этому. Жаль, что таким образом", - добавил Монатик.

Напомним, ранее Монатик растрогал письмом от девочки.

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