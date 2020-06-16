"Бомба!": Седокова в микро-топике засветила пышную грудь крупным планом (фото)
13:46, 16 июня 2020Звезды
288 0
Певица позировала в коротком спортивном топике, открывающем ее живот и пышную грудь и леггинсах.
Подписчики обратили внимание на пышные формы Анны / Instagram Анна Седокова
Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась пикантным фото в белье.
Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Instagram Анна Седокова
Читайте также"Мужчина сильнее": Агата Муцениеце со слезами на глазах рассказала о семейных отношениях с актером Прилучным (видео)
Певица позировала в коротком спортивном топике, открывающем ее живот и пышную грудь и леггинсах. На лице у нее - ухаживающая маска.
Конечно же, подписчики обратили внимание на пышные формы Анны.
"Фигура - бомба!", "Сегодня будет жарко", "Фигура обалденная!", "Я пытался смотреть в глаза, но...", - написали ее фанаты.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter