"Бомба!": Седокова в микро-топике засветила пышную грудь крупным планом (фото)

Певица позировала в коротком спортивном топике, открывающем ее живот и пышную грудь и леггинсах.

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась пикантным фото в белье.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица позировала в коротком спортивном топике, открывающем ее живот и пышную грудь и леггинсах. На лице у нее - ухаживающая маска.

Конечно же, подписчики обратили внимание на пышные формы Анны.

"Фигура - бомба!", "Сегодня будет жарко", "Фигура обалденная!", "Я пытался смотреть в глаза, но...", - написали ее фанаты.

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