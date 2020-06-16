цей матеріал доступний українською

"Бомба!": Седокова в микро-топике засветила пышную грудь крупным планом (фото)

13:46, 16 июня 2020
Звезды
288 0
Подписчики обратили внимание на пышные формы Анны / Instagram Анна Седокова

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram Анна Седокова

Читайте также"Мужчина сильнее": Агата Муцениеце со слезами на глазах рассказала о семейных отношениях с актером Прилучным (видео)

Певица позировала в коротком спортивном топике, открывающем ее живот и пышную грудь и леггинсах. На лице у нее - ухаживающая маска.

Конечно же, подписчики обратили внимание на пышные формы Анны. 

"Фигура - бомба!", "Сегодня будет жарко", "Фигура обалденная!", "Я пытался смотреть в глаза, но...", - написали ее фанаты.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Анна Седокова