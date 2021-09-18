По словам Милы Кузнецовой, в детстве ее жестоко наказывали.

Известная украинская модель, обладательница 13-размера груди Мила Кузнецова рассказала, что в детстве родители жестоко наказывали ее за каждый проступок.

Своей историей она поделилась в программе "Звездный путь".

"Ставили на колени на гречку…", – отметила она, не сдерживаю слезы.

По ее словам, когда ей было всего 10 лет, отец заявил, что брата ее он любит больше, и эти слова засели у нее в памяти на всю жизни. А мать Милы занимала высокую должность в госучреждении, и у нее никогда не хватало времени на дочь.

Девушка вспомнила, как покупала свой первый бюстгальтер и стеснялась поинтересоваться у матери, какой лучше выбрать.

Читайте также"Мое тело – мое дело": Украинка с самой большой грудью рассказала о снимках в белье и отношении к пластике"Мама не рассказывала, как это вообще – носить бюстгальтер. Первый бюстгальтер я покупала сама, на рынке. У меня уже была такая большая грудь, и я пришла, говорю: "Дайте мне первый размер". Продавец сказала, что мне нужен третий или четвертый… Но я очень стеснялась его покупать, и даже не мерила…", – вспомнила Кузнецова.

Модель добавила, что в юности у нее были жуткие комплексы из-за большой груди: "Я не одевалась ярко. У меня косички были, мешковатая одежда. Я не выделялась… У меня начала расти грудь, и я уже комплексовала. Лет с 12-13".

Все это продолжалось до тех пор, пока Мила не встретила первую любовь в техникуме.

Мила Кузнецова: что известно о модели

Украинская плюс-сайз модель из Киева.

Получила известность как обладательница натуральной груди 13 размера.

В 2020 году Кузнецова стала рекордсменкой в категории "Самая большая натуральная грудь Украины".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц