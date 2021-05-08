Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеМодель Деми Роуз в эффектном желтом платье похвасталась своими формамиНа новых снимках Роуз позирует в желтом топе причудливого покроя и в тон подобранных трусиках от @prettylittlething. Наряд выгодно подчеркнул соблазнительные формы модели.
На голове модель сделала красивую объемную прическу, нанесла насыщенный нюдовый макияж и надела круглые серьги.
Также Роуз указала локацию, где были сделаны фото - это популярный испанский курорт Ибицы.
"Лето, это ты?", - подписала снимки модель.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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