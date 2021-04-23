Известная модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеИзвестная модель Деми Роуз предстала в необычно скромном образеНа новом снимке Роуз позирует абсолютно обнаженной. Она лишь чуть прикрыла грудь лепестками розы.
Волосы девушка распустила, а также нанесла легкий макияж.
"С Днем Земли. Это благословение прожить жизнь на этой прекрасной планете, но о которой мы недостаточно заботимся", - подписала снимок модель.
Подписчики Роуз пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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